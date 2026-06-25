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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kırsal Yaslıca Mahallesi'nde evinin çatı katında güvercin uçuran 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar, elindeki metal çubuğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karapınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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