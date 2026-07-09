Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi. Kırsal Yönlü Mahallesi'ndeki evinde arızalı olduğu öğrenilen prize dokunan Hira Çelik (14) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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