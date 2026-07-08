Şanlıurfa'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından dün silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün eşi Ahmet D'nin (67) silahla yaraladığı Emine D. (60), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet D. ile Emine D, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışmış, kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.