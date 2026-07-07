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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.A. yönetimindeki 63 EG 709 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 4'üncü kilometresinde M.A. idaresindeki 06 DLL 121 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle E.A'nın kullandığı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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