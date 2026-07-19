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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

        Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan ve suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

        Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan ve suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı.

        Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında su kenarında piknik yapan 26 kişi, Fırat Nehri'nde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sağlık ve itfaiye ekipleri, mahsur kalanları bulundukları adacıktan bot yardımıyla tahliye etti.



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