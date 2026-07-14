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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da hastaneden bebek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın yakalandı

        Şanlıurfa'da hastaneden bebek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın yakalandı

        Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeği kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da hastaneden bebek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın yakalandı

        Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeği kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine hemşire kıyafetiyle gelen bir kadın, yeni doğan servisine girerek bir bebeği kucağına aldı.

        Servis görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı, bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli kadının kimliğini tespit etti.

        Zanlı, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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