Şanlıurfa'da hastaneden bebek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın yakalandı
Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeği kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeği kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine hemşire kıyafetiyle gelen bir kadın, yeni doğan servisine girerek bir bebeği kucağına aldı.
Servis görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı, bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli kadının kimliğini tespit etti.
Zanlı, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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