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        Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen şahıs 7 gün sonra bulundu

        Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen şahıs 7 gün sonra bulundu

        Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu.

        Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Deprem Konutları'nda yaşandı. 14 Ekim Çarşamba günü işe gitmek üzere evinden çıkan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, iddiaya göre maskeli kişiler tarafından önce darp edildi ardından da zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Günlerce güvenlik güçleri ve yakınları tarafından aranan Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Yüksekyayla Siverek'te yakınları tarafından bulunduğu adresten alınarak Eyyübiye ilçesindeki adresine getirildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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