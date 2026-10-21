Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen şahıs 7 gün sonra bulundu

Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Deprem Konutları'nda yaşandı. 14 Ekim Çarşamba günü işe gitmek üzere evinden çıkan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, iddiaya göre maskeli kişiler tarafından önce darp edildi ardından da zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Günlerce güvenlik güçleri ve yakınları tarafından aranan Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Yüksekyayla Siverek'te yakınları tarafından bulunduğu adresten alınarak Eyyübiye ilçesindeki adresine getirildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.