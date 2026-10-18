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        Şanlıurfa'da kiralık daire denetiminde 598 bin 146 lira ceza uygulandı

        Şanlıurfa'da günübirlik kiralık dairelere yönelik denetimde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da kiralık daire denetiminde 598 bin 146 lira ceza uygulandı

        Şanlıurfa'da günübirlik kiralık dairelere yönelik denetimde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ve zabıta ekiplerince il genelinde günübirlik kiralanan daireler kontrol edildi.

        Denetimlerde kayıtsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye 512 bin 709 lira, konaklayan bildiriminde bulunmayan 1 işletmeye ise 85 bin 437 lira idari para cezası uygulandı.

        Yapılan işlemler kapsamında toplam 4 işletmeye 598 bin 146 lira idari para cezası uygulanırken, 7 daire ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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