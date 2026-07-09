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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Hayati Harrani Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan Mehmet Ali Geldi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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