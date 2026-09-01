Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Dinçer Kazancı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerden birinin Şanlıurfa'da olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K, Haliliye ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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