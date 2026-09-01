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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kırsal Ulaklı Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Yezen El Yasir (12), bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yasir'in cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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