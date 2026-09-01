Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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