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        Şanlıurfa'daki suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 27 fişek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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