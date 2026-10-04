TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa turizmini hareketlendirdi

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisinin yanı sıra turizm sektöründe de hareketlilik oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.