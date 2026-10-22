Hayvanlarına bakmak için evden çıkan Hamza, arazide ölü bulundu

SİİRT'in Şirvan ilçesinde hayvanlarına bakmak için evden çıkan ve bir süre sonra haber alınamayan Hamza Talo (28), arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Şirvan ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo, dün sabah saatlerinde merada bulunan hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı. Gece eve dönmeyen Talo’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD’ın 1 müdahale aracı ve 4 arama-kurtarma drone ekibi, emniyetten 8 personel, UMKE’den 3 personel ve 1 araç ile Şirvan itfaiyesinden 10 personel katıldı. Talo’nun yakınları ve gönüllü köy korucularından oluşan yaklaşık 40 kişi de çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı’nın arama köpeği de çalışmalarda kullanıldı. Çalışmalar sonucunda Talo'nun, sabah saatlerinde, ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyindeki arazide cansız bedeni bulundu. Talo'nun ateşli silahla vurulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.