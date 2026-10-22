Siirt'te evinin damından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Pervari ilçesinde evinin damından düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Saniye Erten (72), evinin damında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düşüp sert zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Erten'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.