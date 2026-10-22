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        Siirt'te evinin damından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Siirt'in Pervari ilçesinde evinin damından düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Siirt'te evinin damından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Siirt'in Pervari ilçesinde evinin damından düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Olay, Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Saniye Erten (72), evinin damında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düşüp sert zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erten'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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