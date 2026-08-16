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        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasayı değerlendirdi:

        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasayı değerlendirdi:

        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi avukat Diyaeddin Temiz, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasayı değerlendirdi:

        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi avukat Diyaeddin Temiz, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Temiz, yaptığı yazılı açıklamada, terörün yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını, bunun ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki yönleri de olan çok boyutlu bir mesele olduğunu belirtti.

        Hukukçular Derneğinin bu konudaki görüşlerini 2 Ekim 2025 tarihinde TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yaptıkları sunumda da açıkça ifade ettiklerini ifade eden Temiz, Meclis'in kabul ettiği çerçeve yasa ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni bir aşamaya girdiğini kaydetti.

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        Temiz, "Terörle mücadele edilirken, terörün istismar edebileceği sosyal ve ekonomik zeminin de ortadan kaldırılması gerekir. Dünyada uzun yıllar süren silahlı çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin farklı tecrübeler bulunmaktadır. Köklü meselelerin çözümü sabır, kararlılık, toplumsal destek ve güçlü bir hukuki zemin gerektirir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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