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        Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 33 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 37 kişi​​​​​ törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 33 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 37 kişi​​​​​ törenle anıldı.

        Valilik himayesinde Şirvan Kaymakamlığı tarafından Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, 1993 yılında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybeden 37 vatandaşın hatırasını yaşatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

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        "Aradan yıllar geçmiş olsa da o gece yaşanan acı yüreklerimizdeki tazeliğini korumaktadır. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda kadınlar, yaşlılar ve çocukların da aralarında bulunduğu 37 masum şehit edilmiştir. Aralarında henüz adı dahi konulmamış bebeklerin ve yalnızca 8 aylık Gülcan bebeğin de bulunması, yaşanan vahşetin ve insanlık dışı saldırının acısını daha da derinleştirmektedir. Onlar bu toprakların evlatları, anneleri, babaları, kardeşleri ve çocuklarıydı. Onların acısı yalnızca ailelerinin değil, milletimizin ortak acısıdır. Hatıraları ise bizlere bırakılmış mukaddes bir emanettir. Bizler bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayrağımız bu semalarda özgürce dalgalanıyor, ezanlarımız bu topraklarda yükseliyorsa bunda vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin büyük payı vardır. Bu vatanın her karış toprağında şehitlerimizin fedakarlığı ve aziz hatırası vardır."

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        Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram ise şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını belirtti.

        Törende şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek gül bırakıldı.

        Programa, şehit yakınları ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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