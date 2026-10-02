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        Siirt'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Siirt'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Gözpınar köyü Seyitmeryem Mezrası'nda akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan V.T, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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