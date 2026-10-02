Siirt'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gözpınar köyü Seyitmeryem Mezrası'nda akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan V.T, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
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