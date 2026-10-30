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        Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda analiz sistemleri üzerinden takibi yapılan şüpheli V.Z'nin kullandığı araçta kaçak sigara bulunduğu tespit edildi.

        Çay ve tütün tespit köpeği Izgın'ın da desteğiyle durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, araca ve sigaralara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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