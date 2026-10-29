Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, SiirtKurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak ters dönen araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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