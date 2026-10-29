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        Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

        SiirtKurtalan karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

        SiirtKurtalan karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaza, SiirtKurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak ters dönen araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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