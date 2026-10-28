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        Siirt'te Cumhuriyet coşkusu altyapı yatırımlarıyla taçlandı

        Siirt'te Cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla kutlanırken, kentin geleceğini şekillendirecek önemli altyapı yatırımları hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Siirt'te Cumhuriyet coşkusu altyapı yatırımlarıyla taçlandı

        Siirt’te Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla kutlanırken, kentin geleceğini şekillendirecek önemli altyapı yatırımları hizmete açıldı.

        Siirt Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Kilitli Parke Taşı Üretim ve Beton Santrali Tesisi dualarla kapılarını açtı. Açılış törenine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, il protokolü, adli ve mülki Erkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, cumhuriyetin kazandırdığı çalışma azmiyle Siirt’i geleceğe hazırladıklarını belirterek yapılan yatırımların dökümünü paylaştı. 2024 yılında yapımına başlanan Asfalt Plent ve Konkasör Tesislerinin 2025 yılında hizmete alındığını hatırlatan Kızılkaya, geçtiğimiz yıl tesisler için 234 milyon TL ve Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilen 58 ağır iş makinesi için 392 milyon TL olmak üzere toplam 626 milyon TL yatırım yapıldığını ifade etti. Bu yatırımlarla 2025 ve 2026 yıllarında 261 kilometre sıcak asfalt yol yapıldığını, 240 kilometrelik yol ağında ise bakım ve onarım gerçekleştirilerek toplam 501 kilometrelik çalışmayla 371 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldığını kaydetti.

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        Hizmetlerin kendi üretim kapasitesi ve öz kaynaklarla gerçekleştirilmesi sayesinde 1 milyar 26 milyon 474 bin TL kamu kaynağında tasarruf sağlandığını vurgulayan Vali Kızılkaya, bir asırda yapılan yol uzunluğunu bir yılda aşmayı başararak bir yılda 130 kilometrelik BSK asfalt yol tamamladıklarını belirtti. Cumhuriyetin 103’üncü yılında Siirt’te bir ilk olan Kilitli Parke Taşı Üretim ve Beton Santrali Tesisi'nin 115 milyon TL yatırımla hayata geçirildiğini belirten Kızılkaya, bu tesis sayesinde yıllık 37 milyon 220 bin 750 TL tasarruf öngörüldüğünü ve asfalt, parke taşı ile beton tesislerinde toplam 78 vatandaşa istihdam sağlandığını dile getirdi. Konuşmasında gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anan Vali Kızılkaya, yatırımların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlara, Milletvekili Mervan Gül’e, kamu kurumlarına, muhtarlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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        Tören, kurdele kesimi ve tesislerdeki incelemelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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