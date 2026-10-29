Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Siirt’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen çelenk sunma töreni, valilik tebrikleri, spor salonundaki etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Siirt kapalı spor salonunda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Kemal Kızılkaya, her anı kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya, şunları kaydetti:

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''Cumhuriyetimiz, milletimizin hiçbir şartta bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ve kendi geleceğini belirleme iradesinin tarihe kazınmış en güçlü nişanesidir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve üretimde ilerlemeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizden beklentimiz, aklı ve bilimi rehber edinerek millî ve manevi değerlerimize bağlı bir şekilde ülkemizin geleceğine yön vermeleridir."

Eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar her alanda Siirt’in gelişmesi için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirten Kızılkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak, tüm Siirtlilerin bayramını kutladı. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı yöresel halk oyunları, güreş ve tekvando gösterileri beğeniyle izlendi. Program, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpek gösterileriyle devam ederken, izleyicilerden büyük alkış aldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü müzik korosunun konseri sonrasında "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Kutlamalar çerçevesinde Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya’nın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere davetlileri tek tek karşılayan Vali Kızılkaya, programın sonunda çocuklarla birlikte cumhuriyet pastasını kesti.