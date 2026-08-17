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        Siirt'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Siirt'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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