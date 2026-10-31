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        Siirt'te evden altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde evden altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Siirt'te evden altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde evden altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı.

        Toytepe köyünde yaşayan A.D, 25 Eylül'de evinden 3 altın bilezik ve altın zincirin çalınması üzerine ihbarda bulundu.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Yaklaşık 3 bin 600 aracın incelenmesinin ardından hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen araç durduruldu.

        Ekiplerce araçta bulunan şüpheliler S.G, P.G, M.G. ve G.G. yakalandı.

        Zanlıların çeşitli illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, S.G'nin 41 suç kaydının ve 10 ayrı dosya kapsamında 33 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

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        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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