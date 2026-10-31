Siirt'te evden altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı

Zanlıların çeşitli illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, S.G'nin 41 suç kaydının ve 10 ayrı dosya kapsamında 33 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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