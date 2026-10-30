Siirt'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, binaya yıldırım isabet etti
SİİRT'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yıldırımın isabet ettiği 2 katlı binanın damı zarar gördü.
Giriş: 30.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
SİİRT’te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yıldırımın isabet ettiği 2 katlı binanın damı zarar gördü.
Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yeni Mahalle’de bulunan 2 katlı binanın damına ise yıldırım isabet etti. Binanın damında hasar oluştu.
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