Siirt'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, binaya yıldırım isabet etti

SİİRT’te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yıldırımın isabet ettiği 2 katlı binanın damı zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yeni Mahalle’de bulunan 2 katlı binanın damına ise yıldırım isabet etti. Binanın damında hasar oluştu.