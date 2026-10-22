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        Siirt'te hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Siirt'te hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişi ölü bulundu.

        İlçede hayvancılıkla uğraşan, 29 yaşındaki Hamza Talo, dün saat 09.00 sıralarında meradaki hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

        Evine dönmeyen Talo için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayıp vatandaşın yakınları ve güvenlik korucularının da katıldığı arama çalışmalarında Talo, sabah saatlerinde Şirvan ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre dışındaki arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Talo'nun cenazesi, otopsi için Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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