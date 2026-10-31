Siirt'te hırsızlık olayında 4 şüpheli tutuklandı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde 25 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde 25 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
A.D. isimli şahsın ikametinden 3 adet altın bilezik ve 1 adet altın zincirin çalınması olayıyla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 600 araç üzerinde yapılan inceleme neticesinde olayda kullanıldığı belirlenen araç tespit edildi. Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonla söz konusu araç durdurulurken, araçta bulunan (S.G.), (P.G.), (M.G.) ve (G.G.) isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin farklı illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenirken, S.G.'nin 41 suç kaydının bulunduğu ve 10 ayrı dosyadan toplam 33 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.