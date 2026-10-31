Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te hırsızlık olayında 4 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te hırsızlık olayında 4 şüpheli tutuklandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde 25 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Siirt'te hırsızlık olayında 4 şüpheli tutuklandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde 25 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        A.D. isimli şahsın ikametinden 3 adet altın bilezik ve 1 adet altın zincirin çalınması olayıyla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 600 araç üzerinde yapılan inceleme neticesinde olayda kullanıldığı belirlenen araç tespit edildi. Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonla söz konusu araç durdurulurken, araçta bulunan (S.G.), (P.G.), (M.G.) ve (G.G.) isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin farklı illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenirken, S.G.'nin 41 suç kaydının bulunduğu ve 10 ayrı dosyadan toplam 33 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        REKLAM

        Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Siirt'te evden altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri firari hükümlü 4...
        Siirt'te evden altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri firari hükümlü 4...
        Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
        Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
        Siirt'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, binaya yıldırım isabet et...
        Siirt'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, binaya yıldırım isabet et...
        Anneannesinden öğrendiği dokumayı mesleğe dönüştürdü, şal şepik ustalığına...
        Anneannesinden öğrendiği dokumayı mesleğe dönüştürdü, şal şepik ustalığına...
        Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Siirt'te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara...
        Siirt'te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara...