Siirt'te şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapıldı
Siirt'te şehit mezarlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Siirt'te şehit mezarlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Milli Aile Haftası kapsamında ildeki 196 şehidin mezarının bakım ve onarımı için çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şehitlikler ile şehit mezarlarında çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmasının yapıldığı, yıpranan Türk bayraklarının da yenilenleriyle değiştirildiği ifade edildi.
Şehitlerin kıymetli emanetleri olan aileleri ile kahraman gazilerin milletin en değerli varlıkları olduğu kaydedilen açıklamada, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
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