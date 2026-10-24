AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kültür, Sanat ve Politikalar Başkanı Müjde Kotil Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, coşkulu bir toplantıya tanıklık ettiklerini söyledi.

Kadınların teşkilata kattığı emek, fedakarlık ve samimiyetin çok değerli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü biz biliyoruz ki bir teşkilatı güçlü kılan yalnızca sözler değil, sahada emek veren, kapıları çalan, gönüllere dokunan ve insanları birbirine bağlayan kadınlarımızdır. Biz kadınlar inandığımız, el ele verdiğimiz, aynı hedefe gönül koyduğumuz zaman neler başarabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bizlere bu yolda yürüme imkanı sunan, kadınların siyasette daha güçlü yer almasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Omuz omuza, gönül gönüle çalışmaya, birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz."

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AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi de katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

İstişarenin devlet geleneğinin köklü değerlerinden, toplumsal hayatın en önemli ilkelerinden olduğunu dile getiren Mavi, şunları aktardı:

"Fikrini almak, gönlünü kazanmak ve ortak akılla yol yürümek, güçlü bir yönetim anlayışının temelidir. Bu anlayışı teşkilat kültürünün merkezine yerleştiren, milletin sesine kulak veren ve halkıyla birlikte yol yürümeyi esas alan, kadınları nesne değil özne olarak gören Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kıymetli siyasi hareketinin mensuplarıyız. Bizler çocuğundan yaşlısına, gencinden emeklisine kadar her vatandaşımızın fikrini önemseyen, milletin derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan reisimizin öncülüğünde, büyük bir davanın neferleriyiz. Bizler hayatını hizmet yoluna adamış reisimizin liderliğinde, şahsi çıkar gözetmeden gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz."

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Toplantıda, AK Parti Genel Merkez MKYK üyeleri Aysel Demir ve Fatma Kıratlı, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider de birer konuşma yaptı.

Daha sonra İl Kadın Kolları Başkanlığının yaptığı çalışmaları anlatan slayt izletildi.

Toplantıya, belediye başkanları, parti yöneticileri ve partiye üye kadınlar katıldı.