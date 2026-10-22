Siirt'te İl Emniyet Müdürü Özdemir, esnafla buluştu
Siirt'te İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, esnafla bir araya geldi.
Giriş: 22.10.2026 - 20:55 Güncelleme:
Siirt'te İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, esnafla bir araya geldi.
Özdemir, Helvacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Özdemir'e teşekkür etti.
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