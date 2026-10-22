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        Siirt'te İl Emniyet Müdürü Özdemir, esnafla buluştu

        Siirt'te İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Siirt'te İl Emniyet Müdürü Özdemir, esnafla buluştu

        Siirt'te İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, esnafla bir araya geldi.

        Özdemir, Helvacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.

        Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Özdemir'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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