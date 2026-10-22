Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 22.10.2026 - 19:08 Güncelleme:
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüphe üzerine takibe alınan 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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