"Sabat Siirt Mutfağı" törenle hizmete açıldı

Siirt’in yöresel mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Sabat Siirt Mutfağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarım ve Ağaç Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya da katıldı. Törende konuşan Vali Kızılkaya, Siirt’in tarihi mimarisinin, geleneksel yaşamının, kültürel hafızasının ve zengin mutfak kültürünün korunmasının önemine vurgu yaparak, Sabat Siirt Mutfağı'nın kentin gastronomi değerlerinin tanıtılmasına ve kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Kızılkaya’nın ardından katılımcılar tesisi inceledi.

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Yerli ve yabancı ziyaretçilere kentin yöresel lezzetlerini sunarak köklü mutfak kültürünün tanıtımına katkıda bulunması hedeflenen açılış programına Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.