Siirt'te "Sabat Siirt Mutfağı" açıldı

Açılış programında konuşan Vali Kemal Kızılkaya, mutfağın kentin gastronomi değerlerinin tanıtılmasına ve kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yöresel mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla enstitü bünyesinde kurulan "Sabat Siirt Mutfağı" hizmete açıldı.

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