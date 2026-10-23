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        Siirt'te kayıp olarak aranırken ölü bulunan Hamza Talo olayı araştırılıyor

        Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo, gece başlatılan arama çalışmalarının ardından arazide ölü bulundu. Ateşli silahla vurulduğu belirtilen Talo'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Siirt'te kayıp olarak aranırken ölü bulunan Hamza Talo olayı araştırılıyor

        Siirt’in Şirvan ilçesinde hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo, gece başlatılan arama çalışmalarının ardından arazide ölü bulundu. Ateşli silahla vurulduğu belirtilen Talo’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçe merkezinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo, 21 Ekim sabahı saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı. Akşam saat 22.45’e kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, Talo’ya ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Saat 22.51’de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda Talo’nun cansız bedeni, 22 Ekim sabahı ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyinde bulunan arazide bulundu. Cenazesi Siirt’in Şirvan ilçesinde toprağa verilen Hamza Talo’nun ilk bilgilere göre ateşli silahla vurulduğu belirtildi. Talo’nun kesin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğinin yapılacak adli incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

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        Talo’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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