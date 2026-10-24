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        Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, KurtalanSiirt çevre yolu üzeri Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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