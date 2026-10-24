Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, KurtalanSiirt çevre yolu üzeri Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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