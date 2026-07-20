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        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Siirt'te düzenlenecek

        TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Siirt'te gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Siirt'te düzenlenecek

        TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Siirt'te gerçekleştirilecek.

        Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos-3 Eylül'de Siirt Havalimanı'nda yapılacak yarışmanın hazırlıkları için Vali Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda ulaşım, konaklama, güvenlik, altyapı çalışmaları, organizasyon planlaması, koordinasyon süreçleri ve yarışma alanlarına ilişkin hazırlıklar ayrıntılı şekilde ele alındı, kurumlar arası işbirliği ve görev paylaşımı kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Vali Kızılkaya, yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmanın Siirt açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

        Organizasyonun kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Kızılkaya, TEKNOFEST'in aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayata da değer katacağını belirtti.

        TEKNOFEST'in gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyona yönelmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kızılkaya, Savaşan İHA Yarışması'nın yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik farkındalığı artıracağını, gençlere ilham vereceğini ve teknoloji alanında yeni başarı hikayelerinin oluşmasına katkı sunacağını kaydetti.

        Toplantının ardından Vali Kızılkaya, Baykar Teknoloji yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileriyle yarışma kapsamında Siirt Havalimanı'nda oluşturulacak etkinlik alanlarında incelemelerde bulundu.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Baykar Teknoloji mekatronik mühendisleri Hakan Çiçek ve Emre Çınar, Baykar Kurumsal İletişim Uzmanı Hasan Güven, Siirt DENEYAP Sorumlusu ve T3 Vakfı Temsilcisi Eda Çavuş ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

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