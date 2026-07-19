"9. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası" sona erdi

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sona erdi.





Yeni Mahalle Barış Manço Parkı'nda organize edilen "9. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası"nda 42'si kadın, 34'ü erkek 76 takımda 304 sporcu mücadele etti.





Turnuva sonunda küçük erkeklerde Karasu Spor, küçük kızlarda Final Duruşehir, yıldız erkeklerde Sinop Bizim, yıldız kızlarda Sivas Yıldızları, genç erkeklerde Maarif, genç kızlarda Ordu GSB, büyük erkeklerde Doğa Koleji, büyük kadınlarda Bahçeşehir Üniversitesi birinci oldu.





Dereceye giren sporculara ödülleri, Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep ve babası Salim Akbaş ile diğer katılımcılar tarafından verildi.



