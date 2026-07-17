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        Sinop'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Sinop'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tefecilik ve yağma suçuna ilişkin operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve M.L. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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