Sinop'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tefecilik ve yağma suçuna ilişkin operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve M.L. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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