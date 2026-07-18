Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası sona erdi.





Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 67 ildeki 546 kulüpten yaklaşık 1200 sporcu katıldı.



Turnuvanın son gününde yapılan final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcularla kulüplere madalya ve kupaları verildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, turnuvanın hem sportif hem de sosyal açıdan büyük başarıyla tamamlandığını söyledi.



Organizasyona 10-12 yaş grubundaki sporcuların katıldığını belirten Kalyon, "Minikler kategorisi tekvando sporu için altyapı kategorisidir. Çocuklar 12 yaşından sonra yıldızlar kategorisine geçecek, akabinde milli takım kariyerleri başlayacak. Dolayısıyla bugün yarışan sporcuların 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarına aday olduklarını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Bu tür spor organizasyonlarının çocukların telefon ve internet bağımlılığından uzaklaşmalarında önemli rol oynadığını vurgulayan Kalyon, "Çocuklar burada hem sportif yarışma yapıyor hem de hayatlarını buna göre düzenleyerek geleceklerine yönelik spor kariyerlerini planlıyor. " dedi.

