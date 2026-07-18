Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası tamamlandı

        Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası tamamlandı

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası tamamlandı

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası sona erdi.


        Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 67 ildeki 546 kulüpten yaklaşık 1200 sporcu katıldı.

        Turnuvanın son gününde yapılan final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcularla kulüplere madalya ve kupaları verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, turnuvanın hem sportif hem de sosyal açıdan büyük başarıyla tamamlandığını söyledi.

        Organizasyona 10-12 yaş grubundaki sporcuların katıldığını belirten Kalyon, "Minikler kategorisi tekvando sporu için altyapı kategorisidir. Çocuklar 12 yaşından sonra yıldızlar kategorisine geçecek, akabinde milli takım kariyerleri başlayacak. Dolayısıyla bugün yarışan sporcuların 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarına aday olduklarını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Bu tür spor organizasyonlarının çocukların telefon ve internet bağımlılığından uzaklaşmalarında önemli rol oynadığını vurgulayan Kalyon, "Çocuklar burada hem sportif yarışma yapıyor hem de hayatlarını buna göre düzenleyerek geleceklerine yönelik spor kariyerlerini planlıyor. " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası: 15 ülkeden 304 sporcu katı...
        Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası: 15 ülkeden 304 sporcu katı...
        Sinop'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi
        Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi
        Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 412 oldu: Motosiklet ilk sırada
        Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 412 oldu: Motosiklet ilk sırada
        Sinop'ta haziranda 224 konut, 17 iş yeri satıldı Konut satışları, geçen yıl...
        Sinop'ta haziranda 224 konut, 17 iş yeri satıldı Konut satışları, geçen yıl...
        Türkeli'nde TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi
        Türkeli'nde TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi