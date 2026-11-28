Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak ve açılış törenlerine katılmak üzere Sinop’a geldi.

Bakan Uraloğlu’nu Sinop Havalimanı’nda Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve kent protokolü karşıladı.

Karşılama programının ardından Sinop Valiliğine geçen Bakan Uraloğlu, Vali Özarslan ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla basına kapalı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları, ulaştırma ve altyapı projelerinin yanı sıra şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

İki önemli ulaşım yatırımı hizmete açılacak

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Bakan Uraloğlu, Sinop programı kapsamında Valilikteki temaslarının ardından Boyabat ilçesine geçerek saat 12.00’de Boyabat Çevre Yolu’nun açılış törenine katılacak.

Uraloğlu’nun bir sonraki durağı ise Türkeli ilçesi olacak. Bakan Uraloğlu, saat 15.00’te düzenlenecek törenle Türkeli Şehir Geçişi’nin açılışını gerçekleştirecek.