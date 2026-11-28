Uraloğlu'nun ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar da yer aldı.

Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

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