Sinop’un Boyabat ilçesinde, şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan Boyabat Belediyesi Hayvan Pazarı, 30 Kasım Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 11 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda, hayvan pazarının yeniden açılmasına karar verildi. Boyabat Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, pazarın belirtilen tarih itibarıyla yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Çevre illerde görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Boyabat Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla 30 Eylül 2026 tarihinde geçici olarak kapatılan hayvan pazarının yeniden açılması, bölgedeki hayvan yetiştiricileri ve hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Pazarın yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte yetiştiriciler ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar, hayvan ticareti işlemlerini yeniden gerçekleştirebilecek. Boyabat Belediyesi, hayvan pazarının yeniden hizmete gireceğini duyurarak tüm yetiştiricilere ve ilçe sakinlerine bilgilendirmede bulundu.