Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Demir'den sergide yer alan fotoğraflar ve Sinop deniz baskınının tarihi süreci hakkında bilgi alan Vali Özarslan, daha sonra vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

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