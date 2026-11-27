Kendini özgürce ifade edebilen, farklı düşüncelere saygı duyan, sorgulayan ve çözüm üreten nesiller yetiştirmek amacıyla yürütülen proje çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

"Çatışmıyoruz, Tartışıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ve Sinop Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan takımlar, "İnsan doğaya hâkimdir" ve "İnsan doğaya hâkim değildir" tezlerini savundu. Öğrenciler, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak düşüncelerini farklı bakış açılarıyla ortaya koydu. Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlikle, etkili iletişim, hitabet, ikna kabiliyeti, empati kurma, takım çalışması ve öz güven gibi becerilerin kazandırılması hedeflendi.

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