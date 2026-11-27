Koordinasyon toplantısının ardından Boyabat ilçesine geçecek olan Bakan Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Programın devamında Uraloğlu, Türkeli ilçesine geçerek Türkeli Çevre Yolu'nun da açılışını gerçekleştirecek.

Bakan Uraloğlu, açılış programı öncesinde Sinop Valiliğinde düzenlenecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, kent genelinde devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımları ile Sinop'un öncelikli ihtiyaçları değerlendirilecek.

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