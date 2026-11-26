Sinop'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Sinop'ta öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.
Sinop'ta öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.
Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen programda, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca kente gönderilen emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil eğitim tırı öğrencilerle buluşturuldu.
Programda jandarma personeli tarafından öğrencilere temel trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Emniyet kemeri simülasyon aracında kemer kullanımının önemi uygulamalı olarak anlatılırken mobil eğitim tırında öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgi verildi.
Etkinlik, 27 Kasım'a kadar 09.00-16.00 saatlerinde vatandaşların katılımına açık olacak.
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