Sinop’ta hizmet veren Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile öğrencilere trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından Sinop’a görevlendirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı, öğrencilerle buluştu.

Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda trafik jandarması tarafından öğrencilere trafik kuralları, güvenli sürüş ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verildi. Eğitimlerde özellikle bisiklet ve motorlu bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

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Etkinlik kapsamında oluşturulan trafik eğitim parkurunda ise çocuklar, elektrikli mini araçlarla direksiyon başına geçti. Trafik jandarması eşliğinde parkurda ilerleyen çocuklar, trafik işaret ve levhalarına uymayı, yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kuralları ve güvenli araç kullanımını uygulamalı olarak öğrendi.

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’nda ise emniyet kemeri kullanımının hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara, muhtemel kazalarda emniyet kemerinin sağladığı korumayı deneyimleme imkânı sunuldu.