Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB), mevcut işletmeleri ve yeni yatırım projeleriyle kentin ekonomik kalkınmasında önemli rol üstleniyor.

Bölgede faaliyet gösteren 58 aktif işletme, toplam 4 bin 800 kişilik istihdam kapasitesiyle üretim ve istihdama katkı sunuyor. Bu kapsamda, 2026 yılında üretime başlayan 4 yeni işletmeyle 500 kişiye daha iş imkânı sağlandı. Yeni işletmelerin faaliyete geçmesi, OSB'nin istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemli adımlarından biri oldu. Bölgenin gelecekteki üretim kapasitesini artırması hedeflenen 700 dönümlük genişleme projesi, doğal gaz altyapı yatırımı ve 12 sınıflı mesleki eğitim merkezi çalışmaları da Sinop OSB'nin öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

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Genişleme projesiyle yeni yatırımların bölgeye kazandırılması, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki eğitim merkeziyle de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Yatırımların hayata geçirilmesiyle Sinop'ta üretim kapasitesinin artırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve gençlerin kendi kentlerinde çalışma imkânlarına kavuşması hedefleniyor.