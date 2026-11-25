Durağan'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor
Sinop'un Durağan ilçesinde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, beraberindeki ilgililerle çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.
Çalışmalar kapsamında inşa edilen yeni su deposunu da inceleyen Ermiş, yetkililerden bilgi aldı.
Yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si belediye kaynaklarıyla finanse edilen projenin tamamlanmasıyla ilçenin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara sağlıklı, kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.
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