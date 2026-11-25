Sinop'un Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle çevreyi rahatsız eden, tescilsiz, plakasız ve kask takmayan sürücülere göz açtırmayan ekipler, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği uygulamalarda çok sayıda motosikleti otoparka çekti.

Boyabat'ta trafik güvenliğini sağlamak, gürültü kirliliğinin önüne geçmek ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla ilçe merkezindeki çeşitli noktalarda denetimler aralıksız sürüyor. Trafik ekipleri, özellikle abartı egzoz ve yüksek sesle çevreyi rahatsız eden, tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletler ile kask kurallarına uymayan sürücülere yönelik yoğun mesai harcıyor.

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İlçenin farklı cadde ve kavşaklarında gerçekleştirilen şok ve rutin uygulamalarda ekipler, sürücülere kurallara uyma konusunda taviz vermedi. Kasık/kask kullanımının ihmal edildiği, evrak eksikliği veya plakatescil ihlali bulunan çok sayıda motosiklet, yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.